https://ria.ru/20230830/oteli-1893079333.html

Эксперты: "Все включено" с алкоголем и без не стоит смешивать

Эксперты: "Все включено" с алкоголем и без не стоит смешивать - РИА Новости, 30.08.2023

Эксперты: "Все включено" с алкоголем и без не стоит смешивать

Российские эксперты в области гостиничного бизнеса рассказали о перспективах безалкогольного "Все включено" в России, сообщает RTN. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:03

2023-08-30T11:03

2023-08-30T11:03

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские эксперты в области гостиничного бизнеса рассказали о перспективах безалкогольного "Все включено" в России, сообщает RTN.Так, руководитель компании "Звезды отелям" Лилия Биткулова напомнила, что в России с июля нынешнего года начал действовать национальный стандарт ГОСТ "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения “Все включено” и “Ультра все включено”. Общие требования", в котором прописано, что алкоголь должен быть. При этом Биткулова добавила, что это не обязательное требование, а рекомендация. По словам эксперта, есть еще понятие внутреннего стандарта в самих гостиницах, и, если они, например, ориентируются на спокойный семейный отдых с детьми, у них может быть и безалкогольная система "Все включено". "Просто они должны донести это до своих потребителей", – пояснила она.Генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов отметил, что все входящие в сеть отели All Inclusive предлагают алкоголь, это принятый стандарт. "Но мы думаем в одном из объектов в Тверской области попробовать ввести безалкогольную систему. Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант", – рассказал эксперт.По его словам, сэкономить таким образом у гостиницы не получится, потому что себестоимость алкоголя в день рассчитывается исходя примерно из 100-120 рублей на человека, причем даже с предложением импортных напитков."Речь не идет о прибыли. И для туристов это вряд ли будет сильно чувствительно, так как сумма абсолютно не критическая для общей стоимости поездки. Мы рассматриваем такой ход исключительно как маркетинговый, потому что есть определенная категория отдыхающих, которая вообще хотела бы исключить на отдыхе алкоголь и тех, кто его потребляет", – пояснил Высоканов.При этом, по его словам, "точно не стоит смешивать алкогольную и безалкогольную концепции All Inclusive" в одном отеле."Это неудобно, разделяет отдыхающих на разные категории. Плюс администрирование, например, выдача туристам разных браслетов, то есть понадобится дополнительный персонал", – полагает эксперт. По его мнению, если уж внедрять безалкогольную концепцию, то лучше перевести на нее полностью весь отель.

https://ria.ru/20230829/oteli-1892933826.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, отели, актуальное - туризм, отдых в россии