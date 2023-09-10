https://ria.ru/20230910/oae-1895082934.html

Туроператоры рассказали об особенностях системы "все включено" в отелях ОАЭ

Туроператоры рассказали об особенностях системы "все включено" в отелях ОАЭ - РИА Новости, 10.09.2023

Туроператоры рассказали об особенностях системы "все включено" в отелях ОАЭ

Туроператоры рассказали об особенностях системы "все включено" в ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:58

2023-09-10T04:58

2023-09-10T04:58

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях системы "все включено" в ОАЭ, сообщает АТОР. В стране лишь треть гостиниц предлагают такой сервис, рассказывают туроператоры. Больше всего подобных предложений в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман и в местах размещения, где рядом нет торговых зон и ресторанов. В Дубае так работает лишь каждый десятый отель.Как правило, в концепцию "все включено" в ОАЭ входят завтрак, обед и ужин либо по системе "шведский стол", либо в ресторанах по меню. Иногда в баре постояльцам предлагают бесплатные безалкогольные напитки.В отличии от Турции и Египта, в эмиратских отелях на "все включено" спиртное "рекой не льется": все алкогольные напитки привозные, оттого недешевые."Банка пива в гостинице может стоить от десяти долларов, коктейль – от 15 долларов, бокал вина – от 20 долларов", – сообщили в PAC Group.В некоторых эмиратах алкоголь в отелях не подают вообще – например, в Шардже. "В Абу-Даби не много отелей, где присутствует алкоголь. В Дубае ограничений нет, однако очень часто напитки предлагаются за дополнительную плату", – говорят в "Интуристе".Также, в отличие от Турции, в ОАЭ в отеле, даже работающем на "все включено", многие услуги будут платными – например, посещение хамама.По оценкам туроператоров, разница в цене в тарифах "только завтрак" и "все включено" может составлять до 30-40 процентов. Эти деньги можно потратить на модные и интересные рестораны, которых в том же Дубае множество, советуют эксперты.

https://ria.ru/20230908/turisty-1895063236.html

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дубай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, оаэ, дубай, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туризм