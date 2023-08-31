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Эксперты рассказали, насколько дешевле путевки "Все включено" без алкоголя - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
14:33 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/otel-1893398787.html
Эксперты рассказали, насколько дешевле путевки "Все включено" без алкоголя
Эксперты рассказали, насколько дешевле путевки "Все включено" без алкоголя - РИА Новости, 31.08.2023
Эксперты рассказали, насколько дешевле путевки "Все включено" без алкоголя
Безалкогольные пакетные туры "все включено" в России могут обойтись туристам на 20 процентов дешевле, скоро такой формат может появиться в одном из отелей сети... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:33
2023-08-31T14:33
туризм
новости - туризм
турция
россия
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отдых в россии
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Безалкогольные пакетные туры "все включено" в России могут обойтись туристам на 20 процентов дешевле, скоро такой формат может появиться в одном из отелей сети "Ателика" в Тверской области, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отельеры Турции этим летом недосчитались российских туристов из-за резкого повышения цен. На этом фоне в Турции по итогам сезона обсуждается возможность сузить ассортимент алкоголя в турах all inclusive, либо совсем его исключить. В АТОР в начале этой недели сообщали, что ряд российских туроператоров уже предлагают "безалкогольный" all inclusive в Турцию, но пока не массово. "Безалкогольный пакет в системе "все включено" в России может быть до 20 процентов дешевле, чем приобретение тура с "полноценным" all inclusive.... При этом ни сама концепция "все включено", ни возможность приобретения алкоголя как дополнения в отелях, в которых может быть опробован такой формат, не исчезнут", – сообщили в АТОР со ссылкой на гендиректора управляющей компании "Ателика" Алексея Высоканова. Отмечается, что внедрение такого формата – по большей части маркетинговый ход. Средняя себестоимость алкоголя в концепции "все включено" у сети составляет 100-120 рублей в сутки, то есть до четверти себестоимости питания. При этом "трезвая" модель all inclusive вряд ли станет массовой.
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новости - туризм, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Эксперты рассказали, насколько дешевле путевки "Все включено" без алкоголя

Эксперт: безалкогольный all inclusive может обойтись на 20 процентов дешевле

© iStock.com / artiemedvedevДевушка с коктейлем возле бассейна
Девушка с коктейлем возле бассейна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / artiemedvedev
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Безалкогольные пакетные туры "все включено" в России могут обойтись туристам на 20 процентов дешевле, скоро такой формат может появиться в одном из отелей сети "Ателика" в Тверской области, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отельеры Турции этим летом недосчитались российских туристов из-за резкого повышения цен. На этом фоне в Турции по итогам сезона обсуждается возможность сузить ассортимент алкоголя в турах all inclusive, либо совсем его исключить. В АТОР в начале этой недели сообщали, что ряд российских туроператоров уже предлагают "безалкогольный" all inclusive в Турцию, но пока не массово.
"Безалкогольный пакет в системе "все включено" в России может быть до 20 процентов дешевле, чем приобретение тура с "полноценным" all inclusive.... При этом ни сама концепция "все включено", ни возможность приобретения алкоголя как дополнения в отелях, в которых может быть опробован такой формат, не исчезнут", – сообщили в АТОР со ссылкой на гендиректора управляющей компании "Ателика" Алексея Высоканова.
Отмечается, что внедрение такого формата – по большей части маркетинговый ход. Средняя себестоимость алкоголя в концепции "все включено" у сети составляет 100-120 рублей в сутки, то есть до четверти себестоимости питания. При этом "трезвая" модель all inclusive вряд ли станет массовой.
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