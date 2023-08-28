В России начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным "все включено"
АТОР: россиянам уже предлагают путевки в Турцию с безалкогольным "все включено"
© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на раздаче в ресторане отеля в Мармарисе
© Фото : Анна Шамахова
Туристы в очереди на раздаче в ресторане отеля в Мармарисе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию с безалкогольной системой "Все включено", но пока это не массовая история, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В пятницу Turizm Guncel со ссылкой на генерального директора Bentour Дениза Угура сообщило, что Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой "Все включено", но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать семейный отдых.
"В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам "все включено" без алкоголя... Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов "все включено" практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке", - рассказали в АТОР.
Там уточнили, что в линейке Anex Tour есть семь отелей, которые предлагают "безалкогольный All Inclusive". "Среди них есть халяльные отели, которые в принципе не предлагают гостям алкогольные напитки и у которых есть выделенные зоны для раздельного купания женщин и мужчин (пляж, чаще бассейн). Но есть и "светские" отели, которые предлагают безалкогольное "все включено" как опцию – можно и так, и с алкоголем. У таких пакеты без алкоголя дешевле на 7-9%", - уточнили в ассоциации.
Два отеля, которые предлагают безалкогольный формат системы "Все включено", есть в ассортименте и у Pegas Touristik, и один - у Tez Tour.
"Наличие безалкогольных отелей в турецком ассортименте в этом году – это пока только нишевое предложение для специфических групп туристов", - сообщили в АТОР. Там уточнили, что многие российские туроператоры пока осторожны в оценках перспектив такой работы. В Coral Travel и Fun&Sun ассоциации сообщили, что не видят оснований для появления рыночно значимой доли запросов на безалкогольную опцию системы "Все включено".