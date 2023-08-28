https://ria.ru/20230828/putevki-1892638797.html

В России начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным "все включено"

В России начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным "все включено" - РИА Новости, 28.08.2023

В России начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным "все включено"

Ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию с безалкогольной системой "Все включено", но пока это не массовая история, говорится в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:38

2023-08-28T12:38

2023-08-28T12:38

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113948_0:301:1599:1200_1920x0_80_0_0_7fa4338d22b0526f358427bb0fa287f4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ряд российских туроператоров имеет в своем ассортименте путевки в Турцию с безалкогольной системой "Все включено", но пока это не массовая история, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пятницу Turizm Guncel со ссылкой на генерального директора Bentour Дениза Угура сообщило, что Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой "Все включено", но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать семейный отдых. "В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам "все включено" без алкоголя... Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов "все включено" практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке", - рассказали в АТОР. Там уточнили, что в линейке Anex Tour есть семь отелей, которые предлагают "безалкогольный All Inclusive". "Среди них есть халяльные отели, которые в принципе не предлагают гостям алкогольные напитки и у которых есть выделенные зоны для раздельного купания женщин и мужчин (пляж, чаще бассейн). Но есть и "светские" отели, которые предлагают безалкогольное "все включено" как опцию – можно и так, и с алкоголем. У таких пакеты без алкоголя дешевле на 7-9%", - уточнили в ассоциации. Два отеля, которые предлагают безалкогольный формат системы "Все включено", есть в ассортименте и у Pegas Touristik, и один - у Tez Tour. "Наличие безалкогольных отелей в турецком ассортименте в этом году – это пока только нишевое предложение для специфических групп туристов", - сообщили в АТОР. Там уточнили, что многие российские туроператоры пока осторожны в оценках перспектив такой работы. В Coral Travel и Fun&Sun ассоциации сообщили, что не видят оснований для появления рыночно значимой доли запросов на безалкогольную опцию системы "Все включено".

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

https://ria.ru/20230718/turtsiya-1884835595.html

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, турция