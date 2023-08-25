https://ria.ru/20230825/turtsiyat-1892195548.html

В Турции отелям предложили отказаться от алкоголя в формате "Все включено"

В Турции отелям предложили отказаться от алкоголя в формате "Все включено" - РИА Новости, 25.08.2023

В Турции отелям предложили отказаться от алкоголя в формате "Все включено"

В Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой "Все включено", но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:34

2023-08-25T13:34

2023-08-25T13:36

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой "Все включено", но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать семейный отдых, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на генерального директора Bentour Дениза Угура.По его словам, Турция должна оставаться конкурентоспособной. Эксперт добавил, что отельеры, которые в 2023 году уже повысили цены, планируют новое подорожание. "Но для семей с детьми необходимо удержать стоимость, чтобы отдых в Турции оставался доступным", – сказал эксперт.Дениз Угур подчеркнул, что в 2023 году цены на отели в Турции оказались выше, чем на многих средиземноморских направлениях. На это повлияли уверенность спросе из-за хорошего сезона 2022 года и инфляция в стране.По его словам, в росте цен следует винить и то, что в систему "Все включено" входят алкогольные напитки, а в Турции довольно высокий налог на спиртное."Российский рынок, который очень силен в Анталье, регрессировал до уровня Германии", – добавил эксперт.В итоге он предложил внедрить систему аналогичную той, что действует на круизных лайнерах, когда алкоголь не входит в стоимость пакета. Можно расширить количество услуг за доплату или покупать спиртное в баре.

https://ria.ru/20230823/turtsiya-1891702093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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