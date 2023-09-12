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Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения - РИА Новости, 12.09.2023
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Религия
 
22:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html
Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения
Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения - РИА Новости, 12.09.2023
Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения
Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Лонгин (Жар) получил обвинение, его дело отправлено в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:56
2023-09-12T22:56
религия
украина
черновцы
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Лонгин (Жар) получил обвинение, его дело отправлено в суд, сообщается на сайте УПЦ. В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки. "Митрополит Банченский Лонгин рассказал, что следствие по его делу закончилось и он получил обвинения, его дело отправили в суд", – говорится в сообщении УПЦ. Отмечается, что митрополиту неизвестно, на каких аргументах основано обвинение, и он подчеркнул, что "его вина лишь в том, что он хочет служить своей Церкви и своему Богу, на что имеет конституционное право". Митрополит также выразил сожаление, что на Украине не нашлось никого, кто обратил бы внимание на нарушение прав верующих украинцев и конституции. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, черновцы, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновцы, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения

Митрополиту УПЦ в Черновицкой области Лонгину предъявили обвинения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Лонгин (Жар) получил обвинение, его дело отправлено в суд, сообщается на сайте УПЦ.
В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки.
"Митрополит Банченский Лонгин рассказал, что следствие по его делу закончилось и он получил обвинения, его дело отправили в суд", – говорится в сообщении УПЦ.
Отмечается, что митрополиту неизвестно, на каких аргументах основано обвинение, и он подчеркнул, что "его вина лишь в том, что он хочет служить своей Церкви и своему Богу, на что имеет конституционное право".
Митрополит также выразил сожаление, что на Украине не нашлось никого, кто обратил бы внимание на нарушение прав верующих украинцев и конституции.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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