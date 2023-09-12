https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html

Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения

Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения - РИА Новости, 12.09.2023

Митрополиту УПЦ в Черновицкой области предъявили обвинения

Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Лонгин (Жар) получил обвинение, его дело отправлено в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:56

2023-09-12T22:56

2023-09-12T22:56

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви Лонгин (Жар) получил обвинение, его дело отправлено в суд, сообщается на сайте УПЦ. В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки. "Митрополит Банченский Лонгин рассказал, что следствие по его делу закончилось и он получил обвинения, его дело отправили в суд", – говорится в сообщении УПЦ. Отмечается, что митрополиту неизвестно, на каких аргументах основано обвинение, и он подчеркнул, что "его вина лишь в том, что он хочет служить своей Церкви и своему Богу, на что имеет конституционное право". Митрополит также выразил сожаление, что на Украине не нашлось никого, кто обратил бы внимание на нарушение прав верующих украинцев и конституции. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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