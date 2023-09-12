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Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
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15:30 12.09.2023 (обновлено: 15:34 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году
Врачи-онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи выявили более 116 тысяч злокачественных новообразований в первом и втором квартале 2023 года, сообщила РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:30
2023-09-12T15:34
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врачи-онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи выявили более 116 тысяч злокачественных новообразований в первом и втором квартале 2023 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина. "Сегодня этими центрами (амбулаторной онкологической помощи) воспользовались почти 89 млн человек, из них каждый четвертый человек был с подозрением на злокачественное образование. При этом центры на сегодняшний момент в первом и втором квартале 2023 года выявили более 116 тысяч ЗНО (злокачественные новообразования) за период шесть месяцев работы", - сказала Каракулина на форуме "Ради жизни". По ее словам, диспансерное наблюдение сегодня является нагрузкой для врачей-онкологов. "Приток кадров, который идет в онкологическую службу недостаточно с точки зрения той нагрузки на Центры амбулаторной онкологической помощи возложили. Нам сегодня предстоят еще продумать работу врача-онколога в ЦАОПе и, может, где-то его детализировать, потому что нагрузка должна быть с учетом тех кадров, которые мы с вами имеем", - пояснила Каракулина.
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году

Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей за полгода

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЦентр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Центр амбулаторной онкологической помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врачи-онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи выявили более 116 тысяч злокачественных новообразований в первом и втором квартале 2023 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.
"Сегодня этими центрами (амбулаторной онкологической помощи) воспользовались почти 89 млн человек, из них каждый четвертый человек был с подозрением на злокачественное образование. При этом центры на сегодняшний момент в первом и втором квартале 2023 года выявили более 116 тысяч ЗНО (злокачественные новообразования) за период шесть месяцев работы", - сказала Каракулина на форуме "Ради жизни".
По ее словам, диспансерное наблюдение сегодня является нагрузкой для врачей-онкологов.
"Приток кадров, который идет в онкологическую службу недостаточно с точки зрения той нагрузки на Центры амбулаторной онкологической помощи возложили. Нам сегодня предстоят еще продумать работу врача-онколога в ЦАОПе и, может, где-то его детализировать, потому что нагрузка должна быть с учетом тех кадров, которые мы с вами имеем", - пояснила Каракулина.
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