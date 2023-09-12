https://ria.ru/20230912/lavra-1895948845.html

Реставрация Александро-Невской лавры может завершиться в течение трех лет

Реставрация Александро-Невской лавры может завершиться в течение трех лет - РИА Новости, 12.09.2023

Реставрация Александро-Невской лавры может завершиться в течение трех лет

Реставрацию Александро-Невской лавры планируется закончить в течение трех лет, сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков) после патриаршей... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:08

2023-09-12T19:08

2023-09-12T19:08

религия

санкт-петербург

александр невский

петр i

государственный эрмитаж

религия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Реставрацию Александро-Невской лавры планируется закончить в течение трех лет, сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков) после патриаршей литургии в Александро-Невской лавре."Александра-Невская лавра вступила в глубокое преобразование, поскольку идет реставрация всех объектов, предполагается за три года привести все здесь в самый лучший вид", - сказал митрополит после литургии в верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, одержавшего множество военных побед. Александр Невский был канонизирован в лике благоверного в 1547 году. Государственный Эрмитаж 8 сентября передал серебряный и внутренний деревянный ковчег мемориального комплекса гробницы Александра Невского в лавру.В 2021 году был проведен комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора лавры, по результатам которого разработали проект реставрации его интерьеров. Предлагаемый проект реставрации предусматривает традиционное решение храмового пространства, введенное в 1862 году за счет точечного изменения отдельных элементов в живописных композициях, золочения архитектурных деталей и выполнения более насыщенной художественной отделки элементов ордерной системы. Он был согласован Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895813760.html

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Никита Бизин

санкт-петербург, александр невский, петр i, государственный эрмитаж, религия