https://ria.ru/20230912/kirill-1895831087.html

Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой

Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой - РИА Новости, 12.09.2023

Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Отечественную войну 1812 года корректно называть мировой войной. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:47

2023-09-12T13:47

2023-09-12T13:47

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Отечественную войну 1812 года корректно называть мировой войной. "Некоторые говорят, что было две мировых войны – это неправильно. А а 1812 год – это разве не мировая война? Вся Европа, объединённая Наполеоном, двинулась на Россию, чтобы ликвидировать эту силу. И хорошо сознавали это тогда: и государь император Александр I, и Михаил Илларионович Кутузов, и князь Багратион сознавали, что надо насмерть стоять и победили врага", – сказал он после крестного хода и молебна у мощей князя Александра Невского на площади его имени в Санкт-Петербурге. Патриарх Кирилл отметил, что и Петр I не верил в доброту соседей, и именно поэтому Петербург стал укрепленным городом-крепостью. Двенадцатого сентября 1724 года (30 августа по старому стилю) основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20230912/patriarkh-1895816771.html

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санкт-петербург, европа, россия, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), петр i