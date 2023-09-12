https://ria.ru/20230912/eda-1895909673.html

Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274

Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274 - РИА Новости, 12.09.2023

Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274

Число случаев отравления готовой едой из доставки на дом в Санкт-Петербурге выросло до 274, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:39

2023-09-12T17:39

2023-09-12T18:17

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Число случаев отравления готовой едой из доставки на дом в Санкт-Петербурге выросло до 274, сообщило региональное управление Роспотребнадзора."На 12 сентября <…> зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у троих детей. По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена Salmonella", — говорится в публикации. Сейчас в стационарах города остается 137 человек, в том числе три ребенка.Приморский районный суд Петербурга на основании протокола ведомства от 14 сентября может принять решение об административном приостановлении деятельности компании "Грин Бокс". Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы возместить материальный и моральный вред.В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. На площадках компании "Грин Бокс" выявили грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье — до 171, в понедельник — до 248. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В Роспотребнадзоре сообщали, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружили Salmonella. Как отметили в субботу в компании, кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точную причину массового отравления еще не установили.Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал о проверке условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.

https://ria.ru/20230911/eda-1895671418.html

https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895829293.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)