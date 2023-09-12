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Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274 - РИА Новости, 12.09.2023
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17:39 12.09.2023 (обновлено: 18:17 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/eda-1895909673.html
Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274
Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274 - РИА Новости, 12.09.2023
Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274
Число случаев отравления готовой едой из доставки на дом в Санкт-Петербурге выросло до 274, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:39
2023-09-12T18:17
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Число случаев отравления готовой едой из доставки на дом в Санкт-Петербурге выросло до 274, сообщило региональное управление Роспотребнадзора."На 12 сентября &lt;…&gt; зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у троих детей. По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена Salmonella", — говорится в публикации. Сейчас в стационарах города остается 137 человек, в том числе три ребенка.Приморский районный суд Петербурга на основании протокола ведомства от 14 сентября может принять решение об административном приостановлении деятельности компании "Грин Бокс". Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы возместить материальный и моральный вред.В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. На площадках компании "Грин Бокс" выявили грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье — до 171, в понедельник — до 248. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В Роспотребнадзоре сообщали, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружили Salmonella. Как отметили в субботу в компании, кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точную причину массового отравления еще не установили.Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал о проверке условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
https://ria.ru/20230911/eda-1895671418.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 274

В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Число случаев отравления готовой едой из доставки на дом в Санкт-Петербурге выросло до 274, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«
"На 12 сентября <…> зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у троих детей. По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена Salmonella", — говорится в публикации.
Сейчас в стационарах города остается 137 человек, в том числе три ребенка.
Приморский районный суд Петербурга на основании протокола ведомства от 14 сентября может принять решение об административном приостановлении деятельности компании "Грин Бокс". Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы возместить материальный и моральный вред.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Суд выявит нарушения у изготовителя еды, которой отравились в Петербурге
Вчера, 19:26
В пятницу Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. На площадках компании "Грин Бокс" выявили грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В субботу число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом возросло до 69, в воскресенье — до 171, в понедельник — до 248. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
В Роспотребнадзоре сообщали, что согласно результатам лабораторных исследований, в продукции АО "Грин Бокс" обнаружили Salmonella. Как отметили в субботу в компании, кишечную инфекцию у покупателей готовой еды с доставкой на дом могли вызвать яйца, входившие в состав начинки вафель. При этом точную причину массового отравления еще не установили.
Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал о проверке условий хранения и транспортировки продукции после того, как покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения проверок.
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Тамбовской области мать и дочь умерли из-за пищевого отравления
13:39
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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