https://ria.ru/20230911/vybory-1895611276.html

Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева

Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева - РИА Новости, 11.09.2023

Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева

Выборы в законодательное собрание Архангельской области прошли открыто, показали высокий уровень доверия избирателей к "Единой России" и продемонстрировали... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:12

2023-09-11T16:12

2023-09-11T16:12

архангельская область

политика

архангельская область

смоленская область

ненецкий автономный округ

единая россия

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кпрф

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 сен – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Архангельской области прошли открыто, показали высокий уровень доверия избирателей к "Единой России" и продемонстрировали убедительную победу партии в регионе, отметила председатель областного Собрания депутатов седьмого созыва Екатерина Прокопьева. "Выборы прошли открыто и показали убедительную победу "Единой России". Спасибо всем, кто верил в команду, возглавляемую губернатором Александром Витальевичем Цыбульским, помогал и словом, и делом. Жители Архангельской области высказали нам серьезное доверие, которое необходимо подкреплять конкретными делами", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба заксобрания. По словам Прокопьевой, полномочия Собрания депутатов нового созыва начинаются с момента проведения первой сессии, которая должна быть назначена не позднее 30 дней со дня голосования. На сессии будут избраны председатель областного Собрания и его заместители, а после этого – утвержден перечень комитетов, избраны их председатели. Депутатам также предстоит избрать своего представителя в Совет Федерации. "Сейчас полным ходом идет работа над бюджетом, и депутатский корпус должен включиться в этот процесс, поскольку именно законодатели расставляют приоритеты при формировании бюджета с учетом интересов жителей Архангельской области", - отметила Прокопьева. Она добавила, что новый состав продолжит инициативы своих предшественников, например, работу по важнейшему законопроекту о детях войны и закреплению на законодательном уровне мер социальной поддержки ветеранов. Предварительные итоги выборов в Архангельское областное Собрание депутатов в понедельник на пресс-конференции озвучил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский. В регионе по итогам трехдневного голосования с внушительным отрывом лидирует партия "Единая Россия" с 50,18 % голосов. На втором месте – ЛДПР. За нее проголосовало 14,88 % избирателей. КПРФ с 10,92 %. оказалась на третьем месте. "Справедливая Россия – За правду" набрала 8,99 % голосов. По предварительным данным минимальный пятипроцентный барьер для прохождения в областное Собрание преодолела партия "Новые люди", которой доверили свои голоса 5,21 % избирателей. "Коммунисты России" набрали 3,47 %, РЭП "Зеленые" – 2,10%, партия "Родина" – 1,74%. По словам Контиевского, Архангельская область наравне со Смоленской областью и Хакасией вошла в тройку регионов, где было представлено наибольшее количество партий - восемь. Также регион оказался в числе лидеров по уровню конкуренции на выборах в законодательное собрание. Всего в Архангельском областном Собрании представлено 47 депутатов, 24 избирались по одномандатным округам, 23 – по единому избирательному округу или по партийным спискам. По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" победили в 21 из 24 одномандатных округов, еще три места – у представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Окончательные итоги с обнародованием информации о количестве мандатов, полученных партиями по единому избирательному округу, планируется подвести в ближайшее время. Всего в списки избирателей, включая Ненецкий автономный округ, было включено более 982 тысяч человек. Явка на выборах в областное Собрание составила 28,08 %, в 2018 году она была на уровне 29%. В этом году впервые применено дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие 44 692 человека – это 90% от зарегистрировавшегося количества избирателей. По словам Контиевского, этот формат хорошо зарекомендовал себя, удобен для жителей труднодоступных территорий и будет применен и на выборах президента РФ.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895416576.html

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политика, архангельская область, смоленская область, ненецкий автономный округ, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023