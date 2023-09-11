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Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева - РИА Новости, 11.09.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
16:12 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895611276.html
Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева
Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева - РИА Новости, 11.09.2023
Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева
Выборы в законодательное собрание Архангельской области прошли открыто, показали высокий уровень доверия избирателей к "Единой России" и продемонстрировали... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:12
2023-09-11T16:12
архангельская область
политика
архангельская область
смоленская область
ненецкий автономный округ
единая россия
лдпр
кпрф
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 сен – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Архангельской области прошли открыто, показали высокий уровень доверия избирателей к "Единой России" и продемонстрировали убедительную победу партии в регионе, отметила председатель областного Собрания депутатов седьмого созыва Екатерина Прокопьева. "Выборы прошли открыто и показали убедительную победу "Единой России". Спасибо всем, кто верил в команду, возглавляемую губернатором Александром Витальевичем Цыбульским, помогал и словом, и делом. Жители Архангельской области высказали нам серьезное доверие, которое необходимо подкреплять конкретными делами", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба заксобрания. По словам Прокопьевой, полномочия Собрания депутатов нового созыва начинаются с момента проведения первой сессии, которая должна быть назначена не позднее 30 дней со дня голосования. На сессии будут избраны председатель областного Собрания и его заместители, а после этого – утвержден перечень комитетов, избраны их председатели. Депутатам также предстоит избрать своего представителя в Совет Федерации. "Сейчас полным ходом идет работа над бюджетом, и депутатский корпус должен включиться в этот процесс, поскольку именно законодатели расставляют приоритеты при формировании бюджета с учетом интересов жителей Архангельской области", - отметила Прокопьева. Она добавила, что новый состав продолжит инициативы своих предшественников, например, работу по важнейшему законопроекту о детях войны и закреплению на законодательном уровне мер социальной поддержки ветеранов. Предварительные итоги выборов в Архангельское областное Собрание депутатов в понедельник на пресс-конференции озвучил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский. В регионе по итогам трехдневного голосования с внушительным отрывом лидирует партия "Единая Россия" с 50,18 % голосов. На втором месте – ЛДПР. За нее проголосовало 14,88 % избирателей. КПРФ с 10,92 %. оказалась на третьем месте. "Справедливая Россия – За правду" набрала 8,99 % голосов. По предварительным данным минимальный пятипроцентный барьер для прохождения в областное Собрание преодолела партия "Новые люди", которой доверили свои голоса 5,21 % избирателей. "Коммунисты России" набрали 3,47 %, РЭП "Зеленые" – 2,10%, партия "Родина" – 1,74%. По словам Контиевского, Архангельская область наравне со Смоленской областью и Хакасией вошла в тройку регионов, где было представлено наибольшее количество партий - восемь. Также регион оказался в числе лидеров по уровню конкуренции на выборах в законодательное собрание. Всего в Архангельском областном Собрании представлено 47 депутатов, 24 избирались по одномандатным округам, 23 – по единому избирательному округу или по партийным спискам. По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" победили в 21 из 24 одномандатных округов, еще три места – у представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Окончательные итоги с обнародованием информации о количестве мандатов, полученных партиями по единому избирательному округу, планируется подвести в ближайшее время. Всего в списки избирателей, включая Ненецкий автономный округ, было включено более 982 тысяч человек. Явка на выборах в областное Собрание составила 28,08 %, в 2018 году она была на уровне 29%. В этом году впервые применено дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие 44 692 человека – это 90% от зарегистрировавшегося количества избирателей. По словам Контиевского, этот формат хорошо зарекомендовал себя, удобен для жителей труднодоступных территорий и будет применен и на выборах президента РФ.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895416576.html
архангельская область
смоленская область
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политика, архангельская область, смоленская область, ненецкий автономный округ, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Архангельская область, Политика, Архангельская область, Смоленская область, Ненецкий автономный округ, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Выборы в Архангельское заксобрание показали победу ЕР, заявила Прокопьева

Прокопьева: выборы в Архангельское заксобрание показали убедительную победу ЕР

© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатовЕкатерина Прокопьева
Екатерина Прокопьева - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 сен – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Архангельской области прошли открыто, показали высокий уровень доверия избирателей к "Единой России" и продемонстрировали убедительную победу партии в регионе, отметила председатель областного Собрания депутатов седьмого созыва Екатерина Прокопьева.
"Выборы прошли открыто и показали убедительную победу "Единой России". Спасибо всем, кто верил в команду, возглавляемую губернатором Александром Витальевичем Цыбульским, помогал и словом, и делом. Жители Архангельской области высказали нам серьезное доверие, которое необходимо подкреплять конкретными делами", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба заксобрания.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
По словам Прокопьевой, полномочия Собрания депутатов нового созыва начинаются с момента проведения первой сессии, которая должна быть назначена не позднее 30 дней со дня голосования. На сессии будут избраны председатель областного Собрания и его заместители, а после этого – утвержден перечень комитетов, избраны их председатели. Депутатам также предстоит избрать своего представителя в Совет Федерации.
"Сейчас полным ходом идет работа над бюджетом, и депутатский корпус должен включиться в этот процесс, поскольку именно законодатели расставляют приоритеты при формировании бюджета с учетом интересов жителей Архангельской области", - отметила Прокопьева. Она добавила, что новый состав продолжит инициативы своих предшественников, например, работу по важнейшему законопроекту о детях войны и закреплению на законодательном уровне мер социальной поддержки ветеранов.
Предварительные итоги выборов в Архангельское областное Собрание депутатов в понедельник на пресс-конференции озвучил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский. В регионе по итогам трехдневного голосования с внушительным отрывом лидирует партия "Единая Россия" с 50,18 % голосов. На втором месте – ЛДПР. За нее проголосовало 14,88 % избирателей. КПРФ с 10,92 %. оказалась на третьем месте. "Справедливая Россия – За правду" набрала 8,99 % голосов. По предварительным данным минимальный пятипроцентный барьер для прохождения в областное Собрание преодолела партия "Новые люди", которой доверили свои голоса 5,21 % избирателей. "Коммунисты России" набрали 3,47 %, РЭП "Зеленые" – 2,10%, партия "Родина" – 1,74%.
По словам Контиевского, Архангельская область наравне со Смоленской областью и Хакасией вошла в тройку регионов, где было представлено наибольшее количество партий - восемь. Также регион оказался в числе лидеров по уровню конкуренции на выборах в законодательное собрание.
Всего в Архангельском областном Собрании представлено 47 депутатов, 24 избирались по одномандатным округам, 23 – по единому избирательному округу или по партийным спискам. По предварительным данным, кандидаты от партии "Единая Россия" победили в 21 из 24 одномандатных округов, еще три места – у представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Окончательные итоги с обнародованием информации о количестве мандатов, полученных партиями по единому избирательному округу, планируется подвести в ближайшее время.
Всего в списки избирателей, включая Ненецкий автономный округ, было включено более 982 тысяч человек. Явка на выборах в областное Собрание составила 28,08 %, в 2018 году она была на уровне 29%. В этом году впервые применено дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие 44 692 человека – это 90% от зарегистрировавшегося количества избирателей. По словам Контиевского, этот формат хорошо зарекомендовал себя, удобен для жителей труднодоступных территорий и будет применен и на выборах президента РФ.
Мужчина участвует в голосовании - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал онлайн
10 сентября, 22:55
 
Архангельская областьПолитикаАрхангельская областьСмоленская областьНенецкий автономный округЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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