https://ria.ru/20230911/vybory-1895455617.html

Новосибирский губернатор Травников побеждает на выборах с 75,72 процента

Новосибирский губернатор Травников побеждает на выборах с 75,72 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Новосибирский губернатор Травников побеждает на выборах с 75,72 процента

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников, согласно предварительным результатам после обработки 100% протоколов, побеждает на выборах главы... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:27

2023-09-11T06:27

2023-09-11T06:35

политика

единый день голосования в россии — 2023

новосибирская область

андрей травников

дмитрий савельев

единая россия

лдпр

кпрф

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НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников, согласно предварительным результатам после обработки 100% протоколов, побеждает на выборах главы региона с результатом 75,72% голосов избирателей, итоговая явка составила 31,86%, сообщила в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве области."По предварительным результатам, которые еще будут утверждаться областной избирательной комиссией, но мы их уже можем оглашать, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Травников - 526 282 голоса, что составило 75,72% голосов", - сказала Благо.Согласно данным облизбиркома, Роман Яковлев (КПРФ) набрал 74 512 голосов, или 10,72% голосов, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 49 600 голосов (7,14%), Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 30 183, что составляет 4,34%.По оценке главы облизбиркома, в целом выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. В трехдневном голосовании, по данным Благо, приняло участие 695 485 избирателей (31,86%). Впервые на территории Новосибирской области применялось дистанционное электронное голосование. Заявления на ДЭГ подали 89 117 человек, среди них явка составила более 86%, то есть проголосовали 76 175 человек.Андрей Травников поблагодарил свою команду за поддержку и заявил, что такой результат удалось получить благодаря тому, что удалось "максимально объединить все патриотичные силы нашего региона, как того требует время". Он предложил правительству региона работать "еще более усердно".На прошлых - досрочных - выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года в то время временно исполняющий обязанности губернатора, бывший мэр Вологды Андрей Травников ("Единая Россия") набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Тогда кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35%, Анатолий Кубанов от "Справедливой России" - 11,73%, Георгий Михайлов от "Народного альянса" - 3,39%. Итоговая явка тогда составила 29,52% избирателей.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, андрей травников, дмитрий савельев, единая россия, лдпр, кпрф