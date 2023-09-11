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"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда - РИА Новости, 11.09.2023
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12:53 11.09.2023 (обновлено: 12:55 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/er-1895543274.html
"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда
"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда
Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 55,02% голосов, явка избирателей составила 26,1%, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:53
2023-09-11T12:55
политика
волгоград
волгоградская область
единая россия
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единый день голосования в россии — 2023
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ВОЛГОГРАД, 11 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 55,02% голосов, явка избирателей составила 26,1%, сообщила избирательная комиссия Волгоградской области. В Волгограде в единый день голосования состоялись выборы в городскую думу, они проходили по смешанной системе, депутаты избирались по одномандатным округам и по партийным спискам. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, победу одержала "Единая Россия", набрав 55% голосов. "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 13,93%, политическая партия "Новые люди" – 2,36%, политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 14,74%, партия "Справедливая Россия – За правду" – 8,86%, Партия пенсионеров – 3,43%, всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 55,02%", - говорится в сообщении. Отмечается, что явка на выборах в Волгограде составила 26,16%. По данным облизбиркома, в Волгоградской области состоялись выборы в 149 органах местного самоуправления. Итоговая явка избирателей на однодневных выборах в гордуму Волгограда в 2018 году составила 24,1%. Тогда ЕР набрала 52,6%, ЛДПР – 13,12%, КПРФ – 14,6%, а "Справедливая Россия" - 7,7% голосов. В этом году избиратели голосовали три дня.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895514583.html
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политика, волгоград, волгоградская область, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Волгоград, Волгоградская область, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда

Избирком Волгоградской области: Единая Россия набрала 55,02% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 55,02% голосов, явка избирателей составила 26,1%, сообщила избирательная комиссия Волгоградской области.
В Волгограде в единый день голосования состоялись выборы в городскую думу, они проходили по смешанной системе, депутаты избирались по одномандатным округам и по партийным спискам. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, победу одержала "Единая Россия", набрав 55% голосов.
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"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 13,93%, политическая партия "Новые люди" – 2,36%, политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 14,74%, партия "Справедливая Россия – За правду" – 8,86%, Партия пенсионеров – 3,43%, всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 55,02%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что явка на выборах в Волгограде составила 26,16%.
По данным облизбиркома, в Волгоградской области состоялись выборы в 149 органах местного самоуправления.
Итоговая явка избирателей на однодневных выборах в гордуму Волгограда в 2018 году составила 24,1%. Тогда ЕР набрала 52,6%, ЛДПР – 13,12%, КПРФ – 14,6%, а "Справедливая Россия" - 7,7% голосов. В этом году избиратели голосовали три дня.
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ПолитикаВолгоградВолгоградская областьЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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