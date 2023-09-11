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"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда

"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" набрала 55 процентов на выборах в гордуму Волгограда

Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 55,02% голосов, явка избирателей составила 26,1%, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:53

2023-09-11T12:53

2023-09-11T12:55

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единый день голосования в россии — 2023

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ВОЛГОГРАД, 11 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 55,02% голосов, явка избирателей составила 26,1%, сообщила избирательная комиссия Волгоградской области. В Волгограде в единый день голосования состоялись выборы в городскую думу, они проходили по смешанной системе, депутаты избирались по одномандатным округам и по партийным спискам. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, победу одержала "Единая Россия", набрав 55% голосов. "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 13,93%, политическая партия "Новые люди" – 2,36%, политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 14,74%, партия "Справедливая Россия – За правду" – 8,86%, Партия пенсионеров – 3,43%, всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 55,02%", - говорится в сообщении. Отмечается, что явка на выборах в Волгограде составила 26,16%. По данным облизбиркома, в Волгоградской области состоялись выборы в 149 органах местного самоуправления. Итоговая явка избирателей на однодневных выборах в гордуму Волгограда в 2018 году составила 24,1%. Тогда ЕР набрала 52,6%, ЛДПР – 13,12%, КПРФ – 14,6%, а "Справедливая Россия" - 7,7% голосов. В этом году избиратели голосовали три дня.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895514583.html

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политика, волгоград, волгоградская область, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023