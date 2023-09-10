https://ria.ru/20230910/zapad-1895352964.html

В ОП рассказали о потоке дезинформации с Запада по выборам в России

В ОП рассказали о потоке дезинформации с Запада по выборам в России - РИА Новости, 10.09.2023

В ОП рассказали о потоке дезинформации с Запада по выборам в России

Огромный поток дезинформации идет на выборах 2023 года из западных источников, он даже не скрывается, заявил член Общественной палаты Максим Григорьев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:59

2023-09-10T15:59

2023-09-10T16:55

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

госдума рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Огромный поток дезинформации идет на выборах 2023 года из западных источников, он даже не скрывается, заявил член Общественной палаты Максим Григорьев. "В нынешние выборы мы видим, как и в прошлые годы, идет огромный поток дезинформации, информационных кампаний и фейков. Причем сейчас это все даже не скрывается, активно поддерживается западными спецслужбами и центрами информационно-психологической операции", - сообщил Григорьев на брифинге в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что те же самые паблики и интернет-ресурсы, которые распространяли дезинформацию о военных действиях, теперь распространяют фейки и дезинформацию о выборах. "Западные СМИ открыто пишут, что голосование в новых регионах идет чуть ли не насильно, при этом показывается видео с участков, где радостные люди голосуют с большим удовольствием и естественно ни о каком принуждении даже речи нет", - добавил Григорьев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, единый день голосования в россии