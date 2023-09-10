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Явка на выборах в Нижегородской области составила почти 50 процентов

Явка на выборах в Нижегородской области составила почти 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Нижегородской области составила почти 50 процентов

Явка избирателей к 18 часам на третий день выборов губернатора Нижегородской области достигла 49,85%, сообщили в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:16

2023-09-10T19:16

2023-09-10T19:16

политика

нижегородская область

глеб никитин

александр быков

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей к 18 часам на третий день выборов губернатора Нижегородской области достигла 49,85%, сообщили в областной избирательной комиссии. "Явка избирателей на 18.00 составила при голосовании на избирательных участках 49,85%, при участии в дистанционном электронном голосовании – 86%", - сообщили в облизбиркоме. По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 тысяч 531 человек. Явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года, проводившихся один день, составила 40,5%. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына оценила организацию возможности голосования для маломобильных граждан. "Мы проверяем, в первую очередь, возможность доступа маломобильных граждан в помещения, где находятся избирательные участки. Но вместе с тем нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане могут пригласить к себе членов участковых избирательных комиссий для голосования на дому. Голосуют и пациенты в медицинских учреждениях, например, есть избирательный участок в больнице Семашко, мои сотрудники побывали и там", - рассказала Кислицына, слова которой цитирует Общественная палата Нижегородской области. Нижегородский омбудсмен добавила, что второй год избиратели региона могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. "Поэтому я считаю, что все необходимые требования были выполнены", - отметила Кислицына. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").

нижегородская область

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политика, нижегородская область, глеб никитин, александр быков, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023