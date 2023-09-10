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Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области - РИА Новости, 10.09.2023
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18:28 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/yavka-1895379733.html
Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области
Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области - РИА Новости, 10.09.2023
Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области
Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:28
2023-09-10T18:28
александра степанова (фигурное катание)
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
политика
самарская область
дмитрий азаров
тольятти
самара
единая россия
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального избиркома. "Явка на выборах губернатора Самарской области на 18 часов (17.00 мск) итогового дня голосования составила 50,12%, это 1 204 281 человек", - говорится в сообщении. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%. Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 12.00 (11.00 мск) здесь проголосовали 79,49% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 29,23%. В Самаре свои голоса отдали 43,88% избирателей, а в малых городах области - 51,62%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Шенталинском районе - 93,71% проголосовавших избирателей. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти - 27,38%. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Ранее глава регионального избиркома Вадим Михеев уточнял, что избирательная кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании нет.
https://ria.ru/20230908/azarov-1894962506.html
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александра степанова (фигурное катание), алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), политика, самарская область, дмитрий азаров, тольятти, самара, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Александра Степанова (фигурное катание), Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Тольятти, Самара, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области

Явка на выборах в Самарской области составила более миллиона избирателей

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Максим Блинов
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального избиркома.
"Явка на выборах губернатора Самарской области на 18 часов (17.00 мск) итогового дня голосования составила 50,12%, это 1 204 281 человек", - говорится в сообщении.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%.
Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей.
Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 12.00 (11.00 мск) здесь проголосовали 79,49% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 29,23%. В Самаре свои голоса отдали 43,88% избирателей, а в малых городах области - 51,62%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Шенталинском районе - 93,71% проголосовавших избирателей. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти - 27,38%.
На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
Ранее глава регионального избиркома Вадим Михеев уточнял, что избирательная кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании нет.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области
8 сентября, 13:27
 
Александра Степанова (фигурное катание)Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровТольяттиСамараЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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