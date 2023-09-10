https://ria.ru/20230910/yavka-1895379733.html

Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области

Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области - РИА Новости, 10.09.2023

Более миллиона избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области

Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:28

2023-09-10T18:28

2023-09-10T18:28

александра степанова (фигурное катание)

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

политика

самарская область

дмитрий азаров

тольятти

самара

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895378726_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_7b9cfd41bec44c96f393b5c1e575a610.jpg

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального избиркома. "Явка на выборах губернатора Самарской области на 18 часов (17.00 мск) итогового дня голосования составила 50,12%, это 1 204 281 человек", - говорится в сообщении. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%. Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 12.00 (11.00 мск) здесь проголосовали 79,49% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 29,23%. В Самаре свои голоса отдали 43,88% избирателей, а в малых городах области - 51,62%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Шенталинском районе - 93,71% проголосовавших избирателей. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти - 27,38%. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Ранее глава регионального избиркома Вадим Михеев уточнял, что избирательная кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании нет.

https://ria.ru/20230908/azarov-1894962506.html

самарская область

тольятти

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александра степанова (фигурное катание), алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), политика, самарская область, дмитрий азаров, тольятти, самара, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023