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Явка на выборах в Народный хурал Бурятии превысила 34 процента

Явка на выборах в Народный хурал Бурятии превысила 34 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Народный хурал Бурятии превысила 34 процента

Явка на выборах в Народный хурал республики Бурятия на окончание единого дня голосования составила 34,73%, сообщил председатель регионального избиркома... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:48

2023-09-10T16:48

2023-09-10T16:54

политика

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии

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УЛАН-УДЭ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Народный хурал республики Бурятия на окончание единого дня голосования составила 34,73%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин. "Данные, которые мы имеем на 20.00 (15.00 мск) по явке избирателей - напомню, что это данные предварительные... - согласно этим данным, 244 468 избирателей приняли участие в голосовании, это составило 34,73%", - рассказал Акчурин журналистам. В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. В голосовании были представлены кандидаты от пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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