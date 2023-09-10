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Явка на выборах губернатора Нижегородской области превысила 45 процентов

Явка на выборах губернатора Нижегородской области превысила 45 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах губернатора Нижегородской области превысила 45 процентов

Явка избирателей к 15.00 в третий день выборов губернатора Нижегородской области превысила 45%, сообщили в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:12

2023-09-10T16:12

2023-09-10T16:55

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

лдпр

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александр быков

глеб никитин

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политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей к 15.00 в третий день выборов губернатора Нижегородской области превысила 45%, сообщили в областной избирательной комиссии. "Явка избирателей на 15.00 составила при голосовании на избирательных участках 45,04%, при участии в дистанционном электронном голосовании – 84%", - сообщили в облизбиркоме. По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 531 человек. Явка избирателей на выборах губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года, проводившихся один день, составила 40,5%. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Илья Померанцев ("Гражданская сила").

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, кпрф, александр быков, глеб никитин, нижегородская область, политика