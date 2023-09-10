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Явка на выборах губернатора в Псковской области приблизилась к 27 процентам

Явка на выборах губернатора в Псковской области приблизилась к 27 процентам - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах губернатора в Псковской области приблизилась к 27 процентам

Явка на выборах губернатора Псковской области к 15 часам третьего дня голосования составила 26,82%, сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:50

2023-09-10T15:50

2023-09-10T16:55

политика

псковская область

игорь романов

единая россия

михаил ведерников

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Псковской области к 15 часам третьего дня голосования составила 26,82%, сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии. "Явка по выборам губернатора Псковской области на 15.00 10 сентября составила 26,82%, проголосовало 121 588 избирателей", - говорится в сообщении. Правом отдать свой голос дистанционно воспользовались 46 088 избирателей — 88,4% от числа зарегистрированных пользователей. На выборах губернатора Псковской области в 2018 году явка составила 36,91%. В этом году в Псковской области впервые проходит трехдневное голосование. Работают 596 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют 4 кандидата: действующий глава региона Михаил Ведерников ("Единая Россия"), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).

псковская область

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политика, псковская область, игорь романов, единая россия, михаил ведерников, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023