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Глава Новосибирской области победил на выборах с 76,14 процента голосов

Глава Новосибирской области победил на выборах с 76,14 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Новосибирской области победил на выборах с 76,14 процента голосов

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников побеждает на выборах главы региона с 76,14% голосов избирателей после обработки 99,45% протоколов, РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:08

2023-09-10T23:08

2023-09-10T23:10

политика

новосибирская область

андрей травников

цик рф

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников побеждает на выборах главы региона с 76,14% голосов избирателей после обработки 99,45% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК РФ, Травников ("Единая Россия") набирает 76,14% голосов избирателей, Роман Яковлев (КПРФ) - 10,68% голосов, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 6,63%, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,23%.

новосибирская область

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политика, новосибирская область, андрей травников, цик рф, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023