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Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 79,43 процента голосов

Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 79,43 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 79,43 процента голосов

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах руководителя региона с 79,43% голосов по итогам обработки 54,08% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:57

2023-09-10T22:57

2023-09-10T22:57

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

лдпр

цик рф

александр моор

тюменская область

политика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах руководителя региона с 79,43% голосов по итогам обработки 54,08% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Александр Моор (от партии "Единая Россия") набрал 79,43% голосов избирателей. Денис Садовников (ЛДПР) получил поддержку 8,04% проголосовавших, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,72% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 3,45%. Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, цик рф, александр моор, тюменская область, политика