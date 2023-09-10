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Итоги выборов в ДНР будут подведены в понедельник

Итоги выборов в ДНР будут подведены в понедельник - РИА Новости, 10.09.2023

Итоги выборов в ДНР будут подведены в понедельник

Итоги выборов в ДНР будут подведены в понедельник, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:51

2023-09-10T22:51

2023-09-10T22:51

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир высоцкий (автор песен)

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Итоги выборов в ДНР будут подведены в понедельник, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Учитывая динамику обработку протоколов, думаю, завтра утром мы уже будем вполне в состоянии провести заседание избирательной комиссии и подписать соответствующие протоколы", - заявил Высоцкий на брифинге. К этому моменту обработано 89,99% бюллетеней. Согласно данным обработки, "Единая Россия" получает 78,04%, КПРФ - 6,46%, ЛДПР - 6,33%, "Новые люди" - 5,11%. "Справедливая Россия" - 3,21 процента". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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2023

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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023