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ЕР лидирует на выборах в Кемеровской области с 71,55 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Кемеровской области с 71,55 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Кемеровской области с 71,55 процента голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 71,55% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:11

2023-09-10T22:11

2023-09-10T22:11

политика

кемеровская область

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 71,55% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 21,84% протоколов. Согласно данным онлайн-табло Центризбиркома России, после подсчета 21,84% протоколов "Единая Россия" набирает 71,55% голосов избирателей, ЛДПР - 8,85%, КПРФ – 8,41%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 5,11%, "Новые люди" – 4,36%. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. На выборы в заксобрание зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий.

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политика, кемеровская область, россия, кпрф, лдпр, единая россия, единый день голосования в россии — 2023