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ЕР лидирует с 72,81 процента голосов на выборах в Ивановской области

ЕР лидирует с 72,81 процента голосов на выборах в Ивановской области - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует с 72,81 процента голосов на выборах в Ивановской области

"Единая Россия" набирает 72,81% голосов на выборах депутатов Ивановской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,81% протоколов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:00

2023-09-10T22:00

2023-09-10T22:00

политика

ивановская область

единая россия

ивановская областная дума

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 72,81% голосов на выборах депутатов Ивановской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,81% протоколов. Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, ЕР набирает 72,81%, КПРФ - 11,42%, ЛДПР - 5,87%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,64%, "Коммунисты России" - 3,38%, Новые люди" - 1,72%.

ивановская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ивановская область, единая россия, ивановская областная дума, цик рф, единый день голосования в россии — 2023