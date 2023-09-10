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ЕР набрала на выборах в Народный совет ДНР 77,96 процента

ЕР набрала на выборах в Народный совет ДНР 77,96 процента - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР набрала на выборах в Народный совет ДНР 77,96 процента

На выборах в Народный совет ДНР обработано 73,66% бюллетеней, "Единая Россия" набирает 77,96% голосов, свидетельствуют данные избиркома ДНР. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:26

2023-09-10T21:26

2023-09-10T21:26

политика

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. На выборах в Народный совет ДНР обработано 73,66% бюллетеней, "Единая Россия" набирает 77,96% голосов, свидетельствуют данные избиркома ДНР. "Обработано протоколов - 73,66% "Единая Россия" - 77,96%. ЛДПР - 6,44%. КПРФ - 6,43%. "Новые люди" - 4,99%", - свидетельствуют данные информационного табло в инфоцентре избиркома ДНР. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы прошли и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023