https://ria.ru/20230910/vybory-1895404962.html

Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента

Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента

Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,39%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:13

2023-09-10T21:13

2023-09-10T23:11

политика

магаданская область

цик рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,39%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Носов ("Единая Россия") набирает 72,39% голосов, кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко - 10,67%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,75%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,77%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, магаданская область, цик рф, единый день голосования в россии