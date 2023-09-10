https://ria.ru/20230910/vybory-1895404962.html
Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента
Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента
Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,39%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:13
2023-09-10T21:13
2023-09-10T23:11
политика
магаданская область
цик рф
единый день голосования в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894489033_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_56efd3643226318e510582d54706f9dd.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,39%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Носов ("Единая Россия") набирает 72,39% голосов, кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко - 10,67%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,75%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,77%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894489033_92:0:1872:1335_1920x0_80_0_0_f9c4400409fc9fe21dbd147348ac90af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магаданская область, цик рф, единый день голосования в россии
Политика, Магаданская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России
Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента
ЦИК: Носов победил на выборах главы Магаданской области с 72,39 процента голосов