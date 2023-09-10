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Губернатор Нижегородской области лидирует на выборах с 82,18 процента

Губернатор Нижегородской области лидирует на выборах с 82,18 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Губернатор Нижегородской области лидирует на выборах с 82,18 процента

Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,18%, свидетельствуют первые предварительные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:35

2023-09-10T20:35

2023-09-10T20:45

единый день голосования в россии — 2023

нижегородская область

политика

глеб никитин

александр быков

единая россия

кпрф

гражданская сила

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 82,18%, свидетельствуют первые предварительные данные облизбиркома после обработки 0,05% протоколов.Кандидат от КПРФ Владислав Егоров набирает 15,17%, Илья Померанцев (Гражданская сила) - 1,15%, Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 1,03%, Владислав Атмахов (ЛДПР) - 0,46.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка составила 40,5%.

нижегородская область

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единый день голосования в россии — 2023, нижегородская область, политика, глеб никитин, александр быков, единая россия, кпрф, гражданская сила