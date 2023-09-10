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Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов

Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов

Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:24

2023-09-10T20:24

2023-09-10T20:35

политика

хабаровск

мэр

"голос"

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

михаил сидоров

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 100% голосов набирает 45,42%, второй результат - 33,20% - у Михаила Сидорова из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,85%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,81%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,21%, Виктор Ротарь ("Родина") - 1,01%.Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97% голосов.

хабаровск

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