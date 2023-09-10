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Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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20:24 10.09.2023 (обновлено: 20:35 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895398123.html
Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов
Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов
Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:24
2023-09-10T20:35
политика
хабаровск
мэр
"голос"
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
михаил сидоров
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 100% голосов набирает 45,42%, второй результат - 33,20% - у Михаила Сидорова из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,85%.Остальные кандидаты в мэры Хабаровска расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,81%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,21%, Виктор Ротарь ("Родина") - 1,01%.Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97% голосов.
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политика, хабаровск, мэр, "голос", цик рф, единый день голосования в россии — 2023, михаил сидоров, единая россия, кпрф
Политика, Хабаровск, МЭР, "Голос", ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Михаил Сидоров, Единая Россия, КПРФ
Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42 процента голосов

Глава Хабаровска Кравчук побеждает на выборах с 45,42% голосов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", побеждает с 45,42% голосов на выборах мэра города после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, представляющий "Единую Россию" Кравчук после обработки 100% голосов набирает 45,42%, второй результат - 33,20% - у Михаила Сидорова из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", третьим идет Александр Чупров из КПРФ - 9,85%.
Остальные кандидаты в мэры Хабаровска расположились следующим образом: Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,81%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,21%, Виктор Ротарь ("Родина") - 1,01%.
Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97% голосов.
 
ПолитикаХабаровскМЭР"Голос"ЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Михаил СидоровЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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