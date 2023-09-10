https://ria.ru/20230910/vybory-1895397883.html
Опубликованы данные по выборам в новых регионах
Опубликованы данные по выборам в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Опубликованы данные по выборам в новых регионах
На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:23
2023-09-10T20:23
2023-09-10T20:29
политика
луганская народная республика
херсонская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
лдпр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.Так, в Херсонской области единороссы набирают 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента бюллетеней, сообщил местный избирком. У КПРФ — 11,33 процента, ЛДПР — 8,99 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,87 процента.В ЛНР, как заявила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки 78,5 процента протоколов она набирает 74,67 процента. ЛДПР — 9,94 процента, КПРФ — 7,52 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,67 процента, партия "Новые люди" — 1,29 процента.В ДНР, согласно данным от информационного центра ЦИК, после обработки 58,02 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,05 процента голосов, ЛДПР — 6,57 процента, КПРФ — 6,27 процента, партия "Новые люди" — 4,77 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,47 процента.В Запорожской области единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко."На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" — 83,87 процента, "Справедливая Россия" — 4,76 процента и ЛДПР — 5,67 процента", — сказала она.Выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
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политика, луганская народная республика, херсонская область , единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, лдпр, донецкая народная республика
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, ЛДПР, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.
Так, в Херсонской области единороссы набирают 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента бюллетеней, сообщил местный избирком. У КПРФ
— 11,33 процента, ЛДПР
— 8,99 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,87 процента.
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В ЛНР, как заявила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки 78,5 процента протоколов она набирает 74,67 процента. ЛДПР — 9,94 процента, КПРФ — 7,52 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,67 процента, партия "Новые люди" — 1,29 процента.
В ДНР, согласно данным от информационного центра ЦИК, после обработки 58,02 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,05 процента голосов, ЛДПР — 6,57 процента, КПРФ — 6,27 процента, партия "Новые люди" — 4,77 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,47 процента.
В Запорожской области
единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" — 83,87 процента, "Справедливая Россия
" — 4,76 процента и ЛДПР — 5,67 процента", — сказала она.
Выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.
Итоги выборов глав регионов России