https://ria.ru/20230910/vybory-1895397883.html

Опубликованы данные по выборам в новых регионах

Опубликованы данные по выборам в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

Опубликованы данные по выборам в новых регионах

На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:23

2023-09-10T20:23

2023-09-10T20:29

политика

луганская народная республика

херсонская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

лдпр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в законодательные собрания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидирует партия "Единая Россия", следует из данных избиркомов.Так, в Херсонской области единороссы набирают 73,73 процента голосов после обработки более 72,24 процента бюллетеней, сообщил местный избирком. У КПРФ — 11,33 процента, ЛДПР — 8,99 процента, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,87 процента.В ЛНР, как заявила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская, также лидирует "Единая Россия". По итогам обработки 78,5 процента протоколов она набирает 74,67 процента. ЛДПР — 9,94 процента, КПРФ — 7,52 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,67 процента, партия "Новые люди" — 1,29 процента.В ДНР, согласно данным от информационного центра ЦИК, после обработки 58,02 процента протоколов "Единая Россия" набирает 78,05 процента голосов, ЛДПР — 6,57 процента, КПРФ — 6,27 процента, партия "Новые люди" — 4,77 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,47 процента.В Запорожской области единороссы набирают более 80 процентов голосов, сообщила глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко."На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" — 83,87 процента, "Справедливая Россия" — 4,76 процента и ЛДПР — 5,67 процента", — сказала она.Выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходят по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирают депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. После завершения выборного процесса местные парламенты выберут глав новых регионов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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