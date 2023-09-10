https://ria.ru/20230910/vybory-1895393533.html

ЕР лидирует на выборах в Донецке после обработки 25 процентов бюллетеней

ЕР лидирует на выборах в Донецке после обработки 25 процентов бюллетеней - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Донецке после обработки 25 процентов бюллетеней

"Единая Россия" на выборах донецкого городского совета после обработки 25% бюллетеней набирает 75,71% голосов, свидетельствуют данные информационного центра... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:53

2023-09-10T19:53

2023-09-10T20:18

политика

донецк

донецкая народная республика

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895387176_0:128:3187:1920_1920x0_80_0_0_f7268eae3b24c37c56bafcc68335b159.jpg

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах донецкого городского совета после обработки 25% бюллетеней набирает 75,71% голосов, свидетельствуют данные информационного центра избиркома ДНР. "Обработано протоколов - 25%. "Единая Россия" - 75,71%. ЛДПР - 7,38%", - свидетельствуют данные информационного центра. По этим данным КПРФ набирает 5,58%, "Новые люди" - 5,22%, а "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,83%.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецк, донецкая народная республика, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023