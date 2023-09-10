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Губернатор Самарской области лидирует на выборах с 90,84 процентами голосов

Губернатор Самарской области лидирует на выборах с 90,84 процентами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Губернатор Самарской области лидирует на выборах с 90,84 процентами голосов

Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 90,84% голосов после обработки 0,45% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:40

2023-09-10T19:40

2023-09-10T19:43

единый день голосования в россии — 2023

политика

самарская область

дмитрий азаров

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

александра степанова (фигурное катание)

цик рф

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лидирует на выборах главы региона с 90,84% голосов после обработки 0,45% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Как сообщается на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома,Азаров от "Единой России" набирает - 90,84% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 3,10%, Александр Степанов от ЛДПР - 2,82%,Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,37%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,11%.

самарская область

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единый день голосования в россии — 2023, политика, самарская область, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), александра степанова (фигурное катание), цик рф, кпрф, единая россия