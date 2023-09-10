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Мэр Хабаровска предварительно побеждает с 45% после подсчета 99% протоколов

Мэр Хабаровска предварительно побеждает с 45% после подсчета 99% протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

Мэр Хабаровска предварительно побеждает с 45% после подсчета 99% протоколов

Представляющий "Единую Россию" действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук предварительно побеждает на выборах мэра города, набирая чуть более 45% после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:28

2023-09-10T19:28

2023-09-10T19:28

политика

хабаровск

михаил сидоров

единая россия

цик рф

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представляющий "Единую Россию" действующий глава Хабаровска Сергей Кравчук предварительно побеждает на выборах мэра города, набирая чуть более 45% после подсчета 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Выборы мэра Хабаровска проходили два дня - 9-10 сентября. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Кравчук после обработки 99,11% голосов лидирует с 45,45%, а представляющий партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Михаил Сидоров набирает 33,18. Остальные кандидаты в мэры Хабаровска на данный момент расположились следующим образом: Александр Чупров (КПРФ) - 9,84%, Вениамин Стельмах ("Новые люди") - 4,97%, Николай Сингур ("Партия пенсионеров") - 1,80%, самовыдвиженец Абдухамид Саидов - 1,21%, Виктор Ротарь ("Родина") - 1,01%. Выборы мэра Хабаровска проходят в один тур, побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов. Кравчук впервые стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года, набрав 39,97%.

хабаровск

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политика, хабаровск, михаил сидоров, единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023