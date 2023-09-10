https://ria.ru/20230910/vybory-1895389270.html

Губернатор Амурской области лидирует на выборах с 83,08 процента голосов

Губернатор Амурской области лидирует на выборах с 83,08 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Губернатор Амурской области лидирует на выборах с 83,08 процента голосов

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 83,08% после обработки 82,24% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:26

2023-09-10T19:26

2023-09-10T20:22

политика

амурская область

василий орлов (губернатор)

единая россия

цик рф

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895387176_0:128:3187:1920_1920x0_80_0_0_f7268eae3b24c37c56bafcc68335b159.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 83,08% после обработки 82,24% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 7,53%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,45%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 2,04%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 2,17%.

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023