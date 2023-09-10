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Врио главы ЧАО лидирует на выборах губернатора с 71,31 процентами голосов

Врио главы ЧАО лидирует на выборах губернатора с 71,31 процентами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Врио главы ЧАО лидирует на выборах губернатора с 71,31 процентами голосов

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 71,31% голосов после обработки 91,07% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:22

2023-09-10T19:22

2023-09-10T19:27

политика

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

цик рф

единая россия

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 71,31% голосов после обработки 91,07% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре центризбиркома, Кузнецов ("Единая Россия") набирает 71,31% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 16,71% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) – 5,34% голосов, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") – 4,31% голосов.

чукотский автономный округ

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политика, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, цик рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023