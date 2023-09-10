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ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов

На выборах в заксобрание Запорожской области обработано более 77,05% протоколов, "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:14

2023-09-10T19:14

2023-09-10T20:21

политика

запорожская область

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единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание Запорожской области обработано более 77,05% протоколов, "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко."На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" - 83,87 процента, "Справедливая Россия" - 4,76 процента и ЛДПР – 5,67 процента", - сообщила она.Также уже подсчитаны 25% протоколов на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва.По информации Катющенко, подводятся предварительные итоги голосования на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва. "На данный момент обработано 25 процентов протоколов. "Справедливая Россия" - 4,97 процента, ЛДПР – 1,84 процента, "Единая Россия" - 87,87 процента и КПРФ – 4,40 процента", - сообщила глава областного избиркома.

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политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, справедливая россия