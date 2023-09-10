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ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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19:14 10.09.2023 (обновлено: 20:21 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895386316.html
ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов
ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов
На выборах в заксобрание Запорожской области обработано более 77,05% протоколов, "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:14
2023-09-10T20:21
политика
запорожская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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справедливая россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание Запорожской области обработано более 77,05% протоколов, "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко."На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" - 83,87 процента, "Справедливая Россия" - 4,76 процента и ЛДПР – 5,67 процента", - сообщила она.Также уже подсчитаны 25% протоколов на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва.По информации Катющенко, подводятся предварительные итоги голосования на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва. "На данный момент обработано 25 процентов протоколов. "Справедливая Россия" - 4,97 процента, ЛДПР – 1,84 процента, "Единая Россия" - 87,87 процента и КПРФ – 4,40 процента", - сообщила глава областного избиркома.
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политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, справедливая россия
Политика, Запорожская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Справедливая Россия
ЕР лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87 процента голосов

"Единая Россия" лидирует на выборах в Запорожской области с 83,87% голосов

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На выборах в заксобрание Запорожской области обработано более 77,05% протоколов, "Единая Россия" лидирует с 83,87% голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"На выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области на этот момент обработано 77,05 процента протоколов, с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. К этому часу КПРФ набрали 4,67 процента голосов избирателей, "Единая Россия" - 83,87 процента, "Справедливая Россия" - 4,76 процента и ЛДПР – 5,67 процента", - сообщила она.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Также уже подсчитаны 25% протоколов на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва.
По информации Катющенко, подводятся предварительные итоги голосования на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва. "На данный момент обработано 25 процентов протоколов. "Справедливая Россия" - 4,97 процента, ЛДПР – 1,84 процента, "Единая Россия" - 87,87 процента и КПРФ – 4,40 процента", - сообщила глава областного избиркома.
 
ПолитикаЗапорожская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023КПРФСправедливая Россия
 
 
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