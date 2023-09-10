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В Псковской области на выборах за три дня проголосовали 35,39% избирателей

В Псковской области на выборах за три дня проголосовали 35,39% избирателей - РИА Новости, 10.09.2023

В Псковской области на выборах за три дня проголосовали 35,39% избирателей

Явка за три дня голосования на выборах губернатора Псковской области к 18.00 составила 35,39% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:47

2023-09-10T18:47

2023-09-10T18:48

политика

псковская область

михаил ведерников

игорь романов

лдпр

кпрф

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единый день голосования в россии — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Явка за три дня голосования на выборах губернатора Псковской области к 18.00 составила 35,39% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает областная избирательная комиссия. "Общая явка с учётом ДЭГ по выборам губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составляет 35,39%, проголосовало 178 950 избирателей", - говорится в сообщении. Воспользоваться возможностью дистанционно выразить свою волю предпочли 89,8% от общего количества подавших заявления на участие в ДЭГ. Это 46 836 зарегистрированных пользователей. Всего о своем желании проголосовать дистанционно в Псковской области заявили более 52 тысяч человек. В 20.00 избирательные участки закроются по всему региону, пропадет возможность отдать свой голос дистанционно. На выборах губернатора Псковской области в 2018 году явка составила 36,91% избирателей или 195 407 избирателей. Всего же на предыдущих выборах на избирательные участки пришли 161 633 и 33 774 получили бюллетени вне участка. Трехдневное голосование в Псковской области проходит впервые. В 8 утра открылись 596 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Жители Псковской области выбирают губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, псковская область, михаил ведерников, игорь романов, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023