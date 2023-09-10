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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
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17:31 10.09.2023 (обновлено: 17:36 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895371659.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:31
2023-09-10T17:36
политика
запорожская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко."Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46% голосов, "Единая Россия" - 83,96%, "Справедливая Россия" - 4,68%, ЛДПР – 5,79%. Подсчет голосов продолжается", - сказала она.
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политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Запорожская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области

ЕР лидирует в Запорожской области после обработки 58 процентов протоколов

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Урны с бюллетенями - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко.
"Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46% голосов, "Единая Россия" - 83,96%, "Справедливая Россия" - 4,68%, ЛДПР – 5,79%. Подсчет голосов продолжается", - сказала она.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание ЛНР
17:35
 
ПолитикаЗапорожская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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