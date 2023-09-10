https://ria.ru/20230910/vybory-1895371659.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:31

2023-09-10T17:31

2023-09-10T17:36

политика

запорожская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко."Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46% голосов, "Единая Россия" - 83,96%, "Справедливая Россия" - 4,68%, ЛДПР – 5,79%. Подсчет голосов продолжается", - сказала она.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023