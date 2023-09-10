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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:31
2023-09-10T17:31
2023-09-10T17:36
политика
запорожская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 83,96% голосов избирателей после обработки 58,41% протоколов, сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко."Подсчет голосов продолжается, на этот момент обработаны 58,41% протоколов с учетом экстерриториальных участков и досрочного голосования. КПРФ набирает 4,46% голосов, "Единая Россия" - 83,96%, "Справедливая Россия" - 4,68%, ЛДПР – 5,79%. Подсчет голосов продолжается", - сказала она.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Запорожская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области
ЕР лидирует в Запорожской области после обработки 58 процентов протоколов