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Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 10.09.2023
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17:25 10.09.2023 (обновлено: 17:26 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895370402.html
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 10.09.2023
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области
Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:25
2023-09-10T17:26
политика
амурская область
единая россия
цик рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,97%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,95%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,97%.
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политика, амурская область, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии
Политика, Амурская область, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Орлов набирает 84,24 процента голосов на выборах главы Амурской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,97%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,95%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,97%.
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ПолитикаАмурская областьЕдиная РоссияЦИК РФЕдиный день голосования в России
 
 
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