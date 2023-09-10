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Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 10.09.2023
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области
Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:25
2023-09-10T17:25
2023-09-10T17:26
политика
амурская область
единая россия
цик рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,97%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,95%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,97%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895368475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, амурская область, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии
Политика, Амурская область, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России
Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области
Орлов набирает 84,24 процента голосов на выборах главы Амурской области