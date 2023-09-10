https://ria.ru/20230910/vybory-1895370402.html

Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 10.09.2023

Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:25

2023-09-10T17:25

2023-09-10T17:26

политика

амурская область

единая россия

цик рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 84,24% после обработки 50,07% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,97%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,19%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,95%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,97%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895368475.html

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, амурская область, единая россия, цик рф, единый день голосования в россии