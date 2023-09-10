https://ria.ru/20230910/vybory-1895363719.html

В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов

В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% после обработки 45,58% протоколов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:50

2023-09-10T16:50

2023-09-10T16:53

политика

запорожская область

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кпрф

справедливая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% после обработки 45,58% протоколов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Мы готовы подвести предварительные результаты голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области. С учетом подсчета голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" - 84,64%, "Справедливая Россия" - 4,40% и ЛДПР 5,87%. Подсчет голосов продолжается", - сообщила она.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, запорожская область, единая россия, кпрф, справедливая россия, единый день голосования в россии — 2023