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В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
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16:50 10.09.2023 (обновлено: 16:53 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895363719.html
В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов
В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% после обработки 45,58% протоколов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:50
2023-09-10T16:53
политика
запорожская область
единая россия
кпрф
справедливая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% после обработки 45,58% протоколов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Мы готовы подвести предварительные результаты голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области. С учетом подсчета голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" - 84,64%, "Справедливая Россия" - 4,40% и ЛДПР 5,87%. Подсчет голосов продолжается", - сообщила она.
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политика, запорожская область, единая россия, кпрф, справедливая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Запорожская область, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, Единый день голосования в России — 2023
В Запорожской области обработали 45,58 процентов протоколов

В Запорожской области ЕР лидирует после обработки 45 процентов протоколов

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Запорожской области с 84,64% после обработки 45,58% протоколов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Мы готовы подвести предварительные результаты голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области. С учетом подсчета голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" - 84,64%, "Справедливая Россия" - 4,40% и ЛДПР 5,87%. Подсчет голосов продолжается", - сообщила она.
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