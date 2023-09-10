https://ria.ru/20230910/vybory-1895355431.html

Явка на выборах в Кузбассе составила 79 процентов

Явка на выборах в Кузбассе составила 79 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Кузбассе составила 79 процентов

Явка на выборах в Кузбассе на 18.00 местного времени (14.00 мск) в третий день голосования составила 79%, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:12

2023-09-10T16:12

2023-09-10T16:12

политика

кемеровская область

сергей цивилев

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

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КЕМЕРОВО, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе на 18.00 местного времени (14.00 мск) в третий день голосования составила 79%, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области. "10 сентября 2023 года на 18.00 (14.00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 79%", – сообщил региональный избирком. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий. За голосованием следят более 7 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественной палаты Кузбасса.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

политика, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, кпрф