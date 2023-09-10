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Явка на выборах главы Красноярского края превысила 33 процента

Явка на выборах главы Красноярского края превысила 33 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Красноярского края превысила 33 процента

Явка на выборах губернатора Красноярского края на 18.00 (14.00 мск) воскресенья составляет 33,47%, сообщили в краевой избирательной комиссии. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:07

2023-09-10T16:07

2023-09-10T16:07

политика

красноярский край

красноярск

михаил котюков

виктор зубарев

госдума рф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Красноярского края на 18.00 (14.00 мск) воскресенья составляет 33,47%, сообщили в краевой избирательной комиссии. "Явка на выборах губернатора Красноярского края на 18.00 (14.00 мск) составила 33,47%", - говорится в сообщении. В Красноярском крае в течение трех дней проходят выборы губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева, а также одного депутата в краевой парламент. В голосовании смогут принять участие 2 050 287 человек на 2095 избирательных участках. На пост губернатора претендуют пять человек: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова (партия "Зеленые").

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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