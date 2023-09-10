https://ria.ru/20230910/vybory-1895352805.html

В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов

В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023

В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов

Никаких нарушений на выборах в ДНР зафиксировано не было, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:58

2023-09-10T15:58

2023-09-10T15:58

донецкая народная республика

россия

донецк

справедливая россия

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

общество

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Никаких нарушений на выборах в ДНР зафиксировано не было, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев. "Никаких нарушений зафиксировано не было", - заявил Макиев на брифинге. Он отметил также, что явка в ДНР является одной из самых высоких по стране. По его словам, активность граждан легко объяснима, поскольку "год назад на референдуме люди поверили нам и однозначно выразили свою позицию". Граждане ДНР видят изменения в республике и поддерживают этот курс, считает депутат. Избирательные участки в ДНР закрылись в 15:00. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше трех тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, донецк, справедливая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, общество