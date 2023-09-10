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В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023
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15:58 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895352805.html
В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов
В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023
В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов
Никаких нарушений на выборах в ДНР зафиксировано не было, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:58
2023-09-10T15:58
донецкая народная республика
россия
донецк
справедливая россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
общество
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Никаких нарушений на выборах в ДНР зафиксировано не было, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев. "Никаких нарушений зафиксировано не было", - заявил Макиев на брифинге. Он отметил также, что явка в ДНР является одной из самых высоких по стране. По его словам, активность граждан легко объяснима, поскольку "год назад на референдуме люди поверили нам и однозначно выразили свою позицию". Граждане ДНР видят изменения в республике и поддерживают этот курс, считает депутат. Избирательные участки в ДНР закрылись в 15:00. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше трех тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.
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донецкая народная республика, россия, донецк, справедливая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Справедливая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, Общество
В ДНР не нашли нарушений при проведении выборов

Депутат Макиев: в ДНР не нашли нарушений при проведении выборов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Никаких нарушений на выборах в ДНР зафиксировано не было, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев.
"Никаких нарушений зафиксировано не было", - заявил Макиев на брифинге.
Он отметил также, что явка в ДНР является одной из самых высоких по стране. По его словам, активность граждан легко объяснима, поскольку "год назад на референдуме люди поверили нам и однозначно выразили свою позицию". Граждане ДНР видят изменения в республике и поддерживают этот курс, считает депутат.
Избирательные участки в ДНР закрылись в 15:00.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше трех тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкСправедливая РоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияОбщество
 
 
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