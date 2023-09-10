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Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов

Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области на 15.00 итогового дня голосования составила 45,31%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:56

2023-09-10T15:56

2023-09-10T15:56

политика

воронежская область

игорь борисов

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

единая россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области на 15.00 итогового дня голосования составила 45,31%, сообщил облизбирком. Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%. "По состоянию на 15.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 43,68%. ДЭГ воспользовались 84,39% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 45,31%", - говорится в сообщении. По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России". На прошлых губернаторских выборах в Воронежской области на 15.00 явка избирателей составила 28,22%. Голосование тогда проходило в один день - 9 сентября 2018 года.

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политика, воронежская область, игорь борисов, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, единая россия, александр гусев (губернатор)