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Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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15:56 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895352254.html
Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов
Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области на 15.00 итогового дня голосования составила 45,31%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:56
2023-09-10T15:56
политика
воронежская область
игорь борисов
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
кпрф
единая россия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области на 15.00 итогового дня голосования составила 45,31%, сообщил облизбирком. Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%. "По состоянию на 15.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 43,68%. ДЭГ воспользовались 84,39% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 45,31%", - говорится в сообщении. По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России". На прошлых губернаторских выборах в Воронежской области на 15.00 явка избирателей составила 28,22%. Голосование тогда проходило в один день - 9 сентября 2018 года.
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политика, воронежская область, игорь борисов, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, кпрф, единая россия, александр гусев (губернатор)
Политика, Воронежская область, Игорь Борисов, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ, Единая Россия, Александр Гусев (губернатор)
Явка на выборы воронежского губернатора превысила 45 процентов

Общая явка на выборы воронежского губернатора составила 45,31%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина голосует на выборах
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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области на 15.00 итогового дня голосования составила 45,31%, сообщил облизбирком.
Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применяется впервые. По итогам первых двух дней явка по региону составила 36,59%.
"По состоянию на 15.00 (мск) 10.09.2023 явка на УИК (участковых избирательных комиссиях) в Воронежской области составляет 43,68%. ДЭГ воспользовались 84,39% избирателей, подавших заявление. Общая явка составляет 45,31%", - говорится в сообщении.
По данным на 1 июля 2023 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 816 822 человека.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России".
На прошлых губернаторских выборах в Воронежской области на 15.00 явка избирателей составила 28,22%. Голосование тогда проходило в один день - 9 сентября 2018 года.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаВоронежская областьИгорь БорисовЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023КПРФЕдиная РоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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