Явка на выборах в Кузбассе составила 76,59 процента
Явка на выборах в Кузбассе на 15:00 в третий день голосования составила 76,59%
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
КЕМЕРОВО, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) в третий день голосования составила 76,59%, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области.
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"10 сентября 2023 года на 15.00 (11.00 мск) явка на выборах в Кузбассе составила 76,59%", – сообщил региональный избирком.
Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления.
На пост губернатора претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.
В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий. За голосованием следят более 7 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественной палаты Кузбасса.