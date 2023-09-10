https://ria.ru/20230910/vybory-1895280769.html

В ДНР сократили время голосования на избирательных участках

В ДНР сократили время голосования на избирательных участках - РИА Новости, 10.09.2023

В ДНР сократили время голосования на избирательных участках

В связи с высокой явкой избирателей в предыдущие дни и с необходимостью обеспечить безопасность участковых комиссий избирательные участки в ДНР закроются в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:58

2023-09-10T08:58

2023-09-10T08:58

донецкая народная республика

единый день голосования в россии — 2023

донецк

политика

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. В связи с высокой явкой избирателей в предыдущие дни и с необходимостью обеспечить безопасность участковых комиссий избирательные участки в ДНР закроются в 15.00, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. В предыдущие дни участки работали до 20.00. По итогам 9 сентября явка на выборах в Народный совет ДНР составила 74,01%, "Многие избиратели уже проголосовали на этих выборах. И это не секрет, потому что у нас было досрочное голосование, сейчас идет трехдневное голосование… Поэтому избирательной комиссией было принято решение сократить 10 сентября время голосования до 15 часов. Итак, участки открылись в 8 часов утра и закроются в 15 часов дня", - сообщил Высоцкий журналистам. Он отметил, что на решение также повлияло "стремление обеспечить безопасность не только избирателей, но и членов наших участковых комиссий". "Закрытие участков в 15 часов позволит нашим коллегам провести подсчет голосов, привести все необходимые документации в соответствие с требованием действующего законодательства в светлое время суток", - отметил Высоцкий. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023, донецк, политика