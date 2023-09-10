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Явка на выборах магаданского губернатора составила 24,74 процента
Явка на выборах магаданского губернатора составила 24,74 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах магаданского губернатора составила 24,74 процента
Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 12.00 (4.00 МСК) местного времени в воскресенье составила 24,74%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:53
2023-09-10T04:53
2023-09-10T04:53
магаданская область
сергей носов
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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магадан
политика
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МАГАДАН, 10 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 12.00 (4.00 МСК) местного времени в воскресенье составила 24,74%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "Проголосовало 23 тысячи 938 человек. Это 24,74 % избирателей. В субботу было в Магадане очень дождливо и ветрено, многие отложили поход на избирательный участок на воскресенье. Сегодня погода более или менее наладилась. Так что ждем роста активности избирателей", - рассказал собеседник агентства. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.
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магаданская область, сергей носов, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, магаданская областная дума, магадан, политика
Магаданская область, Сергей Носов, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, Магаданская областная Дума, Магадан, Политика
Явка на выборах магаданского губернатора составила 24,74 процента
На выборах магаданского губернатора проголосовало 24,74 процента избирателей