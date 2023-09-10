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В пяти сибирских регионах начался финальный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
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04:07 10.09.2023 (обновлено: 07:35 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895263296.html
В пяти сибирских регионах начался финальный день голосования
В пяти сибирских регионах начался финальный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В пяти сибирских регионах начался финальный день голосования
Участки для голосования открылись в 08.00 местного времени (04.00 мск) в воскресенье – финальный день голосования – в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:07
2023-09-10T07:35
политика
алтайский край
кемеровская область
красноярский край
валентин коновалов
виктор зубарев
михаил котюков
лдпр
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись в 08.00 местного времени (04.00 мск) в воскресенье – финальный день голосования – в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях, где с 8 по 10 сентября выбирают глав регионов.В Хакасии в воскресенье продолжается трехдневное голосование на выборах главы республики — председателя правительства, а также депутатов верховного совета региона. В республике работают 375 избирательных участков, число избирателей на 1 июля составляет почти 395 тысяч. На пост главы Хакасии претендует действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ), а также Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканском парламенте борются представители семи партий. Также в эти дни жители столицы республики выбирают депутатов абаканского горсовета. В Красноярском крае в течение трех дней выбирают губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании на 2095 избирательных участках смогут принять участие более двух миллионов человек.На пост губернатора Красноярского края претендуют пятеро: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые"). Жители Алтайского края с 8 по 10 сентября голосуют на выборах губернатора. На этот пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет около 1,767 миллиона человек. В крае на выборах губернатора работают почти 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 участков в местах временного пребывания избирателей.В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходят выборы губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"). В регионе зарегистрированы более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей.В Кемеровской области-Кузбассе проходит трехдневное голосование на выборах губернатора, а также депутатов регионального заксобрания. Все три дня работают 1604 избирательных участка. Свой голос на них могут отдать почти два миллиона избирателей, а обеспечивают голосование 17 тысяч членов избирательных комиссий.На пост губернатора Кузбасса претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев ("Единая Россия"), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В парламент Кузбасса зарегистрировано 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895258064.html
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политика, алтайский край, кемеровская область, красноярский край, валентин коновалов, виктор зубарев, михаил котюков, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Валентин Коновалов, Виктор Зубарев, Михаил Котюков, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
В пяти сибирских регионах начался финальный день голосования

В пяти регионах Сибири в последний день выборов открылись избирательные участки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Голосование на избирательном участке. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись в 08.00 местного времени (04.00 мск) в воскресенье – финальный день голосования – в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях, где с 8 по 10 сентября выбирают глав регионов.
В Хакасии в воскресенье продолжается трехдневное голосование на выборах главы республики — председателя правительства, а также депутатов верховного совета региона. В республике работают 375 избирательных участков, число избирателей на 1 июля составляет почти 395 тысяч.
Выборы в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Явка на выборах главы Приморья за два дня составила 32,15 процента
01:34
На пост главы Хакасии претендует действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ), а также Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканском парламенте борются представители семи партий. Также в эти дни жители столицы республики выбирают депутатов абаканского горсовета.
В Красноярском крае в течение трех дней выбирают губернатора, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент. В голосовании на 2095 избирательных участках смогут принять участие более двух миллионов человек.
На пост губернатора Красноярского края претендуют пятеро: врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые").
Жители Алтайского края с 8 по 10 сентября голосуют на выборах губернатора. На этот пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет около 1,767 миллиона человек. В крае на выборах губернатора работают почти 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 участков в местах временного пребывания избирателей.
Член избирательной комиссии во время выборов мэра Москвы на избирательном участке № 1038 в районе Измайлово в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На выборах мэра Москвы оштрафовали женщину
Вчера, 22:41
В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходят выборы губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"). В регионе зарегистрированы более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей.
В Кемеровской области-Кузбассе проходит трехдневное голосование на выборах губернатора, а также депутатов регионального заксобрания. Все три дня работают 1604 избирательных участка. Свой голос на них могут отдать почти два миллиона избирателей, а обеспечивают голосование 17 тысяч членов избирательных комиссий.
На пост губернатора Кузбасса претендуют четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев ("Единая Россия"), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В парламент Кузбасса зарегистрировано 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Независимый общественный мониторинг зафиксировал 15 фейков о выборах
Вчера, 22:27
 
ПолитикаАлтайский крайКемеровская областьКрасноярский крайВалентин КоноваловВиктор ЗубаревМихаил КотюковЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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