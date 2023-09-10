https://ria.ru/20230910/vybory-1895255666.html

На выборах губернатора Приморья открылись участки для голосования

На выборах губернатора Приморья открылись участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023

На выборах губернатора Приморья открылись участки для голосования

Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах главы Приморского края. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:07

2023-09-10T01:07

2023-09-10T01:07

россия

приморский край

олег кожемяко

андрей тарасенко

андрей ищенко

единая россия

коммунисты россии

справедливая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах главы Приморского края. В Приморье голосование проходит с 8 сентября в течение трех дней. Явка к 15.00 (08.00 мск) 9 сентября составила 26,74% - проголосовали 382813 человек. Избиратели выбирают между пятью кандидатами в губернаторы: действующим главой региона Олегом Кожемяко от "Единой России", выдвиженцем от Казачьей партии Денисом Ковалевым, Александром Андони от "Коммунистов России", Кириллом Рудюком от "Справедливой России" и Инной Кошелевой от ЛДПР. Кроме выборов главы региона в Приморье проходят выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%. Выборы в России проходят в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

https://ria.ru/20230909/shtraf-1895246840.html

https://ria.ru/20230909/narusheniya-1895243278.html

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россия, приморский край, олег кожемяко, андрей тарасенко, андрей ищенко, единая россия, коммунисты россии, справедливая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023