https://ria.ru/20230910/vef-1894918048.html
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 10.09.2023
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:20
2023-09-10T01:20
2023-09-10T01:20
вэф-2023
справки
вэф-2023
газпром
владимир путин
синдзо абэ
нарендра моди
россия
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Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Председателем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.Первый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения. Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем – Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе. По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность".В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Четвертый Восточный экономический форум прошел 11-13 сентября 2018 года. Основная тема форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи.Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.На форуме было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Основная тема форума – "Дальний Восток – горизонты развития".В работе форума приняли участие более восьми с половиной тысяч делегатов из России и 65 государств и территорий, в том числе более 440 глав иностранных компаний.Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики. В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя правительства Японии Синдзо Абэ. На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В 2020 году из-за пандемии коронавируса Восточный экономический форум был отменен.Шестой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года.Основная тема форума – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги.Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире", "Молодежный ВЭФ".В пленарном заседании форума принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, в онлайн-формате в мероприятии участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.Видеоприветствия направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.В работе форума приняли участие более четырех тысяч участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана.На полях форума было подписано рекордное количество соглашений – 380 контрактов на сумму 3,6 триллиона рублей.Седьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года. Главная тема форума – "На пути к многополярному миру".Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили: президент России Владимир Путин; председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; премьер-министр Армении Никол Пашинян; премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к присутствующим обратились: премьер-министр Индии Нарендра Моди; премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках.Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.На форуме было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.Восьмой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий. Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, вэф-2023, газпром, владимир путин, синдзо абэ, нарендра моди, россия, япония, владивосток, восточный экономический форум (вэф), экономика
ВЭФ-2023, Справки, ВЭФ-2023, Газпром, Владимир Путин, Синдзо Абэ, Нарендра Моди, Россия, Япония, Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден
указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка
для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
Председателем
Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.
В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
Первый Восточный экономический форум прошел
во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.
В работе ВЭФ приняли участие
1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения.
Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие
более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем – Южная Корея. Форум также посетили делегации
Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.
Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента
России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.
По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.
Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность".
В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
На форуме было подписано 217 соглашений
на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
Четвертый Восточный экономический форум прошел 11-13 сентября 2018 года. Основная тема форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи.
Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.
На форуме было подписано 220 соглашений
на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Основная тема форума – "Дальний Восток – горизонты развития".
В работе форума приняли участие более восьми с половиной тысяч делегатов из России и 65 государств и территорий, в том числе более 440 глав иностранных компаний.
Самые многочисленные делегации
были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики.
В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента
России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя правительства Японии Синдзо Абэ.
На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
В 2020 году из-за пандемии коронавируса Восточный экономический форум был отменен
.
Шестой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года.Основная тема форума – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".
В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги.
Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире", "Молодежный ВЭФ".
В пленарном заседании форума принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, в онлайн-формате в мероприятии участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
Видеоприветствия направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
В работе форума приняли участие более четырех тысяч участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана.
На полях форума было подписано
рекордное количество соглашений – 380 контрактов на сумму 3,6 триллиона рублей.
Седьмой Восточный экономический форум прошел
во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года. Главная тема форума – "На пути к многополярному миру".
Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили: президент России Владимир Путин; председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; премьер-министр Армении Никол Пашинян; премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к присутствующим обратились: премьер-министр Индии Нарендра Моди; премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.
В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках.
Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.
На форуме было подписано 296 соглашений
на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Основная тема форума
– "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Ожидается, что в рамках деловой программы форума состоятся свыше 60 мероприятий
. Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков
: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников