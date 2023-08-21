https://ria.ru/20230821/programma-1891257159.html

Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 21.08.2023

Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

На сайте VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована деловая программа, мероприятие состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:06

2023-08-21T13:06

2023-08-21T13:06

россия

фонд "росконгресс"

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

шос

брикс

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891256360_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9af3728bfbeaa24383835b85ab6618db.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На сайте VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована деловая программа, мероприятие состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума. "С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток – ключевой регион не только для нашей страны. Он „сшивает“ мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По данным пресс-службы, главная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". "Восточный экономический форум традиционно предлагает стратегические решения в рамках работы по всестороннему развитию Дальнего Востока. Совместное участие представителей государства и бизнеса, экспертного сообщества и ведущих экономистов позволяет найти новые подходы к решению текущих вызовов. В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений", – цитирует пресс-служба слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова. Как отмечается в сообщении, в рамках тематического блока "Международное сотрудничество в изменившемся мире" обсудят место Дальнего Востока России в экономике Большой Евразии, перспективы интеграционных объединений ШОС и БРИКС, вопросы международного коммерческого арбитража, налаживания научной дипломатии в Азии, перспективы китайского бизнеса в России. Направление "Логистика перемен" включит дискуссии о новых логистических решениях на Дальнем Востоке, а также об устойчивом развитии Северного морского пути как новой глобальной транспортной артерии. Участники сессий тематического блока "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" подведут текущие итоги и поговорят о перспективах развития ДФО. Будет рассмотрена эволюция преференциальных режимов в регионе, в том числе территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, мер в рамках Арктической зоны РФ. В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН. В рамках форума также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум креативного бизнеса, презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланированы культурная и спортивная программы. Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

https://ria.ru/20230731/vef-1887286244.html

https://realty.ria.ru/20230206/master-plan-1849939675.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, шос, брикс, дальний восток